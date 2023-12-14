  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:23
71
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Передача Гаврикова помогла "Лос-Анджелесу" обыграть "Анахайм"

0 0

На счету защитника три очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Лос-Анджелес" обыграл "Анахайм" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Хонда-центр" в Анахайме.

Защитник "Лос-Анджелеса" Владислав Гавриков принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Кевина Фиала, забросившего третью шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Владислав Гавриков провел 6 матчей и набрал 3 (0+3) очка.

Ранее мы сообщали, что дубль Кучерова принес "Тампе" победу над "Вегасом".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: владислав гавриков, национальная хоккейная лига, хк анахайм дакс, хк лос-анджелес кингз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии