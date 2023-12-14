Передача Гаврикова помогла "Лос-Анджелесу" обыграть "Анахайм"

На счету защитника три очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Лос-Анджелес" обыграл "Анахайм" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Хонда-центр" в Анахайме.

Защитник "Лос-Анджелеса" Владислав Гавриков принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Кевина Фиала, забросившего третью шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Владислав Гавриков провел 6 матчей и набрал 3 (0+3) очка.

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Видео: YouTube / SPORTSNET