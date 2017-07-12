Дубль Кучерова принес "Тампе" победу над "Вегасом"

Игра закончилась со счетом 4:3.

Российский форвард из команды "Тампы" Никита Кучеров оформил дубль на 20 и 60 минутах в домашней игре с "Вегасом". Матч завершился с результатом 4:3 (2:2, 0:1, 2:0). Нападающий с шестью шайбами сейчас возглавляет список лучших снайперов текущего чемпионата Национальной хоккейной лиги. Голкипер победившего клуба Андрей Василевский отразил 22 броска из 25 по воротам. Таким образом "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Лайтнинг" по шайбе также забросили на 11 и 58 минутах спортсмены Янис Мозер и Брэндон Хагел. От "Вегаса" отличились на 6, 16 и 22 минутах Брейден Макнэбб, также забили на 16 и 22 минутах российские нападающие Павел Дорофеев и Иван Барбашев. Признанный первой звездой матча Никита Кучеров, оформив дубль, довел общее количество своих голов в сезоне 2024-2025 годов до шести. Он повторил рекорд "Тампы" по числу шайб в трех стартовых матчах чемпионата, который ранее принадлежал Крису Контосу.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET