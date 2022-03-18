"Тампа" уступила "Торонто", Кучеров набрал четыре очка

Форвард был признан третьей звездой матча.

"Тампа" уступила "Торонто" в овертайме со счетом 5:6 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Скотиабанк-Арене" в Торонто.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров был признан третьей звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота хозяев в первом периоде. Он также помог отличиться Виктору Хедману и Брейдену Пойнту. "Тампа" вела по ходу встречи со счетом 4:1, но не смогла удержать преимущество.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 12 матчей и набрал 20 (9+11) очков.

Ранее мы сообщали, что передача Кузьменко помогла "Ванкуверу" обыграть "Нэшвилл".

Видео: YouTube / SPORTSNET