  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:46
135
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Передача Кузьменко помогла "Ванкуверу" обыграть "Нэшвилл"

0 0

Форвард набрал семь очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Ванкувер" одержал победу над "Нэшвиллом" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Роджерс-Арене" в Ванкувере.

Нападающий "Ванкувера" Андрей Кузьменко помог своей команде добиться успеха. Россиянин отдал голевую передачу на Элиаса Петтерссона, который оформил хет-трик в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Кузьменко провел девять матчей, забросил две шайбы и отдал пять голевых передач.

Ранее мы сообщали, что Малкин поднялся на 40-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: андрей кузьменко, национальная хоккейная лига, хк ванкувер кэнакс, хк нэшвилл предаторз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии