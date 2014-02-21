Передача Кузьменко помогла "Ванкуверу" обыграть "Нэшвилл"

Форвард набрал семь очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Ванкувер" одержал победу над "Нэшвиллом" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Роджерс-Арене" в Ванкувере.

Нападающий "Ванкувера" Андрей Кузьменко помог своей команде добиться успеха. Россиянин отдал голевую передачу на Элиаса Петтерссона, который оформил хет-трик в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Кузьменко провел девять матчей, забросил две шайбы и отдал пять голевых передач.

Ранее мы сообщали, что Малкин поднялся на 40-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET