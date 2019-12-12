Малкин поднялся на 40-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Всего за карьеру в НХЛ россиянин набрал 1240 очков в 1072 матчах.

Нападающий "Питтсбург" Евгений Малкин поднялся на 40-е место в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата против "Анахайма" его команда уступила со счетом 3:4. Малкин отметился заброшенной шайбой и голевой передачей. Всего за карьеру в НХЛ россиянин набрал 1240 (476+764) очков в 1072 матчах. Он обошел в рейтинге лучших бомбардиров лиги Петера Щястны, который набрал 1239 очков в 977 матчах.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел девять матчей, забросил пять шайб и отдал шесть голевых передач.

Ранее мы сообщали, что передача Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Филадельфию".

Видео: YouTube / SPORTSNET