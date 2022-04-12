Передача Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Филадельфию"

Это первое результативное действие россиянина в нынешнем сезоне НХЛ.

"Каролина" одержала победу над "Филадельфией" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Уэллс Фарго-центр" в Филадельфии.

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников помог своей команде добиться успеха. Хоккеист отметился голевой передачей на Стефана Ноэсена, который открыл счет в матче. Это первое результативное действие россиянина в нынешнем сезоне НХЛ. Он провел второй матч после травмы.

Ранее мы сообщали, что три очка Панарина принесли "Рейнджерс" победу над "Виннипегом".

Видео: YouTube / SPORTSNET