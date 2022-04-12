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Передача Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Филадельфию"

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Это первое результативное действие россиянина в нынешнем сезоне НХЛ.

"Каролина" одержала победу над "Филадельфией" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Уэллс Фарго-центр" в Филадельфии.

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников помог своей команде добиться успеха. Хоккеист отметился голевой передачей на Стефана Ноэсена, который открыл счет в матче. Это первое результативное действие россиянина в нынешнем сезоне НХЛ. Он провел второй матч после травмы.

Ранее мы сообщали, что три очка Панарина принесли "Рейнджерс" победу над "Виннипегом".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: андрей свечников, национальная хоккейная лига, хк каролина харрикейнз, хк филадельфия флайерз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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