Три очка Панарина принесли "Рейнджерс" победу над "Виннипегом"

Форвард был признан второй звездой матча.

"Рейнджерс" обыграли "Виннипег" в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Канада Лайф-центр" в Виннипеге.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин был признан второй звездой матча. Россиянин открыл счет в концовке первого периода, а также отметился двумя голевыми передачами.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 9 матчей и набрал 15 (5+10) очков.

Ранее мы сообщали, что две передачи Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Сан-Хосе".

Видео: YouTube / SPORTSNET