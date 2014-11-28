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Три очка Панарина принесли "Рейнджерс" победу над "Виннипегом"

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Форвард был признан второй звездой матча.

"Рейнджерс" обыграли "Виннипег" в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Канада Лайф-центр" в Виннипеге.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин был признан второй звездой матча. Россиянин открыл счет в концовке первого периода, а также отметился двумя голевыми передачами.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 9 матчей и набрал 15 (5+10) очков.

Ранее мы сообщали, что две передачи Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Сан-Хосе".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: артемий панарин, национальная хоккейная лига, хк виннипег джетс, хк нью-йорк рейнджерс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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