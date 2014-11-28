Три очка Панарина принесли "Рейнджерс" победу над "Виннипегом"

"Рейнджерс" обыграли "Виннипег" в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Канада Лайф-центр" в Виннипеге.
Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин был признан второй звездой матча. Россиянин открыл счет в концовке первого периода, а также отметился двумя голевыми передачами.
В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 9 матчей и набрал 15 (5+10) очков.
Ранее мы сообщали, что две передачи Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Сан-Хосе".
Видео: YouTube / SPORTSNET
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все