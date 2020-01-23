Две передачи Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Сан-Хосе"

Форвард набрал восемь очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вашингтон" обыграл "Сан-Хосе" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Кэпитал Уан-Арене" в Вашингтоне.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин помог своей команде добиться успеха. Россиянин отдал две голевые передачи, с которых отличились Том Уилсон и Евгений Кузнецов.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел восемь матчей, забросил две шайбы и отдал шесть голевых передач.

Ранее мы сообщали, что "Айлендерс" обыграли "Коламбус", Варламов отразил 33 броска.

Видео: YouTube / SPORTSNET