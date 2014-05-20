"Айлендерс" обыграли "Коламбус", Варламов отразил 33 броска

Вратаря назвали первой звездой матча.

"Айлендерс" обыграли "Коламбус" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Нейншвайд-Арене" в Коламбусе.

Вратарь "Айлендерс" Семен Варламов был признан первой звездой матча. Россиянин отразил все 33 броска по своим воротам. Это первый шатаут игрока в нынешнем сезоне. Всего Варламов провел за клуб два матча в регулярном чемпионате, в которых пропустил одну шайбу.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Ванкувер".

Видео: YouTube / SPORTSNET