  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:03
50
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

"Айлендерс" обыграли "Коламбус", Варламов отразил 33 броска

0 0

Вратаря назвали первой звездой матча.

"Айлендерс" обыграли "Коламбус" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Нейншвайд-Арене" в Коламбусе.

Вратарь "Айлендерс" Семен Варламов был признан первой звездой матча. Россиянин отразил все 33 броска по своим воротам. Это первый шатаут игрока в нынешнем сезоне. Всего Варламов провел за клуб два матча в регулярном чемпионате, в которых пропустил одну шайбу.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Ванкувер".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: национальная хоккейная лига, семен варламов, хк коламбус блю джекетс, хк нью-йорк айлендерс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии