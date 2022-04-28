  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:21
155
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Гол и передача Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Ванкувер"

0 0

Форвард был признан третьей звездой матча.

"Рейнджерс" обыграли "Ванкувер" в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Роджерс-Арене" в Ванкувере.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин был признан третьей звездой матча. Россиянин открыл счет на 9-й минуте встречи, а также помог отличиться Адаму Фоксу.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 8 матчей и набрал 12 (4+8) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Нью-Джерси".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: артемий панарин, национальная хоккейная лига, хк ванкувер кэнакс, хк нью-йорк рейнджерс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии