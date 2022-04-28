Гол и передача Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Ванкувер"

Форвард был признан третьей звездой матча.

"Рейнджерс" обыграли "Ванкувер" в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Роджерс-Арене" в Ванкувере.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин был признан третьей звездой матча. Россиянин открыл счет на 9-й минуте встречи, а также помог отличиться Адаму Фоксу.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 8 матчей и набрал 12 (4+8) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Нью-Джерси".

Видео: YouTube / SPORTSNET