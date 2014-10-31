Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Нью-Джерси"

Также форвард отметился голевой передачей.

"Вашингтон" обыграл "Нью-Джерси" со счетом 6:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Пруденшиал-центр" в Нью-Джерси.

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин помог своей команде одержать победу. Россиянин отметился голевой передачей на Дилана Строума. Он также забросил шестую шайбу, поразив пустые ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел шесть матчей, забросил две шайбы и отдал три голевые передачи.

Ранее мы сообщали, что гол Барбашева помог "Вегасу" одержать победу над "Филадельфией".

Видео: YouTube / SPORTSNET