"Тампа" сравняла счет в серии плей-офф НХЛ с "Рейнджерс"

Игра завершилась со счетом 4:1.

"Тампа" сравняла счет в серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с "Рейнджерс". Российские представители Никита Кучеров и Артемий Панарин забили по одному голу в рамках четвертого матча полуфинальной серии в борьбе за Кубок Стэнли. Встреча завершилась с результатом 4:1. В составе хозяев на домашней ледовой арене шайбы в ворота оппонентов отправили на 3, 34, 45 и 60 минутах спортсмены Пэт Марун, Никита Кучеров, Стивен Стэмкоси Ондржей Палат. От гостей единственной шайбой на 57 минуте отличился нападающий отличился Артемий Панарин.

Напомним, что форвард Кучеров забросил свою седьмую шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли от НХЛ. Сейчас на его счету также записано 14 результативных передач. Голкипер из "Тампы" Андрей Василевский отразил 33 броска по воротам. Защитник хозяев арены Михаил Сергачев не набрал баллов за результативность. Артемий Панарин в шестой раз отличился в текущем Кубке Стэнли, в его активе также указано 10 точных передач. Голкипер гостей Игорь Шестеркин совершил 27 сейвов.

Пока что счет в серии до четырех побед стал равным - 2-2.

Кучеров пытался вывести из строя вратаря "Рейнджерс" Шестеркина.

Фото и видео: YouTube / Интересный Хоккей

