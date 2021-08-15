Кучеров пытался вывести из строя вратаря "Рейнджерс" Шестеркина

Счет в серии по итогам трех игр составил 2:1 в пользу нью-йоркской команды.

Форвард "Тампы" Кучеров ударил игрока "Рейнджерс" Панарина клюшкой по лицу во время третьего матча, проводимого в полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. На домашней ледовой арене "Тампа-Бэй Лайтнинг" дома обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" с результатом 3:2.

В одном из эпизодов второго периода российский нападающий от команды-хозяев арены Никита Кучеров попытался вывести из строя своего соотечественника — голкипера из "Рейнджерс" Игоря Шестеркина. Изначально спортсмен оттолкнул защитника Райана Линдгрена, после чего попытался клюшкой ударить вратаря Шестеркина.

Напомним, что "Тампа" сократила отставание в серии. По итогу трех игр счет составляет 2-1 в пользу "Рейнджерс".

"Колорадо" впервые с 2001 года вышел в финал плей-офф НХЛ.

Фото: Telegram / NHL Highlights #StanleyCup | HockeyDaily365

