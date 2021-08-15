"Колорадо" впервые с 2001 года вышел в финал плей-офф НХЛ

Соперником клуба станет победитель противостояния между "Тампой" и "Нью-Йорк Рейнджерс".

"Колорадо" впервые с 2001 года вышел в финал плей-офф Национальной хоккейной лиги. В гостевом матче команда обыграла на ледовой арене "Эдмонтон". Встреча завершилась с результатом 6:5 в овертайме четвертого раунда полуфинальной серии. На текущий момент "Колорадо" считается первым финалистом Кубка Стэнли.

В составе хозяев арены шайбы в ворота оппонентов забросили на 28 и 44 минутах Зак Хайман (реализовал дубль), на 37, 39 и 57 минутах матча спортсмены Райан Ньюджент-Хопкинс, Коннор Макдэвид и и Зак Кассиан. От "Колорадо" отличились на 4, 41, 49, 54, 55 и 62 минутах Кейл Макар, Девон Тэйвз, Габриэль Ландескуг, Натан Маккиннон, Микко Рантанен и Арттури Лехконен.

Российский нападающий из "Колорадо" Валерий Ничушкин отметился точным пасом. В общей сложности на счету форварда за 14 проведенных игр в серии плей-офф НХЛ записано десять очков (за пять голов и пять голевых передач).

Три очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Рейнджерс".

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