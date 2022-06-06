Три очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Рейнджерс"

Россиянин отметился заброшенной шайбой и двумя передачами.

"Тампа" одержала волевую победу над "Рейнджерс" со счетом 3:2 в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли. Игра прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров поучаствовал во всех голах своей команды. Форвард отметился заброшенной шайбой и отдал две голевых передачи. В нынешнем плей-офф НХЛ Кучеров набрал 20 (6+14) очков в 14 матчах. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 28 бросков и стал второй звездой матча.

"Тампа" одержала первую победу в серии. После трех матчей лидирует "Рейнджерс" - 2:1. Четвертая игра пройдет в ночь на 8 июня.

Ранее мы сообщали, что "Колорадо" всухую обыграл "Эдмонтон" в полуфинале Кубка Стэнли.

Видео: YouTube / SPORTSNET