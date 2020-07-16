"Колорадо" всухую обыграл "Эдмонтон" в полуфинале Кубка Стэнли

"Колорадо" обыграл "Эдмонтон" со счетом 4:0 во втором матче полуфинала Кубка Стэнли. Игра прошла на "Болл-Арене" в Денвере.
В составе хозяев шайбы забросили Арттури Лехконен, Джош Мэнсон, Микко Рантанен и Натан Маккиннон. Форвард Назем Кадри отдал три голевых передачи. Российский хоккеист Валерий Ничушкин не отметился результативными действиями.
Счет в полуфинальной серии стал 2:0 в пользу "Колорадо". Следующий матч состоится в ночь на 5 июня.
Ранее мы сообщали, что два очка Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Тампу".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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