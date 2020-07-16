"Колорадо" всухую обыграл "Эдмонтон" в полуфинале Кубка Стэнли

Счет в серии стал 2:0 в пользу "Колорадо".

"Колорадо" обыграл "Эдмонтон" со счетом 4:0 во втором матче полуфинала Кубка Стэнли. Игра прошла на "Болл-Арене" в Денвере.

В составе хозяев шайбы забросили Арттури Лехконен, Джош Мэнсон, Микко Рантанен и Натан Маккиннон. Форвард Назем Кадри отдал три голевых передачи. Российский хоккеист Валерий Ничушкин не отметился результативными действиями.

Счет в полуфинальной серии стал 2:0 в пользу "Колорадо". Следующий матч состоится в ночь на 5 июня.

Ранее мы сообщали, что два очка Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Тампу".

Видео: YouTube / SPORTSNET