Два очка Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Тампу"

Россиянин отметился заброшенной шайбой и голевой передачей.

"Рейнджерс" обыграл "Тампу" со счетом 6:2 в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли. Игра прошла на арене "Мэдиссон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой. Россиянин также помог отличиться Мике Зибанежаду. Всего на счету Панарина 13 (5+8) очков в 15 матчах плей-офф НХЛ. Следующая встреча между "Рейнджерс" и "Тампой" состоится в ночь на 4 июня.

Ранее мы сообщали, что "Колорадо" победил "Эдмонтон" на старте серии полуфинала Кубка Стэнли.

Видео: YouTube / SPORTSNET