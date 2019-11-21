  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:01
62
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Два очка Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Тампу"

0 0

Россиянин отметился заброшенной шайбой и голевой передачей.

"Рейнджерс" обыграл "Тампу" со счетом 6:2 в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли. Игра прошла на арене "Мэдиссон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой. Россиянин также помог отличиться Мике Зибанежаду. Всего на счету Панарина 13 (5+8) очков в 15 матчах плей-офф НХЛ. Следующая встреча между "Рейнджерс" и "Тампой" состоится в ночь на 4 июня.

Ранее мы сообщали, что "Колорадо" победил "Эдмонтон" на старте серии полуфинала Кубка Стэнли.

Видео: YouTube / SPORTSNET

 

Теги: артемий панарин, кубок стэнли, национальная хоккейная лига, плей-офф, хк нью-йорк рейнджерс, хк тампа бэй лайтнинг
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии