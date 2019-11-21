Два очка Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Тампу"

"Рейнджерс" обыграл "Тампу" со счетом 6:2 в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли. Игра прошла на арене "Мэдиссон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.
Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой. Россиянин также помог отличиться Мике Зибанежаду. Всего на счету Панарина 13 (5+8) очков в 15 матчах плей-офф НХЛ. Следующая встреча между "Рейнджерс" и "Тампой" состоится в ночь на 4 июня.
Ранее мы сообщали, что "Колорадо" победил "Эдмонтон" на старте серии полуфинала Кубка Стэнли.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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