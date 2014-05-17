"Колорадо" победил "Эдмонтон" на старте серии полуфинала Кубка Стэнли

Игра закончилась со счетом 8:6.

"Колорадо" победил "Эдмонтон" на старте серии полуфинальной серии Кубка Стэнли. Игра завершилась с результатом 8:6 в схватке финального противостояния в Западной конференции турнира плей-офф Национальной хоккейной лиги.

От команды победителей шайбы оппонентам забросили спортсмены Джей Ти Комфер (оформил дубль), Кейл Макар, Назем Кадри, Микко Рантанен, Натан Маккиннон, Эндрю Кольяно и Габриэль Ландеског. В составе проигравшей команды голы в ворота противников реализовали Райан Маклауд, Эвандер Кейн, Зак Хайман, Коннор Макдевид, Дерек Райан и Райан Ньюджент-Хопкинс.

Напомним, что данная встреча является третьей по результативности обеих хоккейных команд в финалах, полуфиналах конференций или финалах Кубка Стэнли. В следующий раз оппоненты встретятся друг с другом третьего июня.

"Рейнджерс" впервые с 2015 года вышли в финал Восточной конференции.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET



