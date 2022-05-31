Россиянина Игоря Шестеркина признали первой звездой матча.

"Рейнджерс" впервые с 2015 года вышли в финал Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. В седьмой игре серии второго раунда турнира плей-офф команда из Нью-Йорка одержала победу над соперниками из клуба "Каролина Харрикейнз". Матч проводился на территории ледовой арены в Роли. Он завершился с результатом 6:2 (2:0, 1:0, 3:2) в пользу гостей.

В составе клуба победителей дубль на 8 и 44 минутах встречи оформил спортсмен Крис Крайдер. Также шайбы в ворота оппонентов забросили на 4, 37, 49 и 58 минутах игры Адам Фокс, Райан Строум, Филип Хитил и Эндрю Копп. От "Каролины" голами отличились на 49 и 57 минутах схватки Тони Деанджело и Макс Доми.

Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин запомнился зрителями своей результативной передачей. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 37 бросков из 39 по воротам. Хоккеиста признали первой звездой матча. Форвард "Каролины" Андрей Свечников не набрал очков. Голкипер "Каролины Харрикейнз" Петр Кочетков вступил в игру во втором периоде. Он смог отразить 9 бросков из 12.

Напомним, что новым соперником "синерубашечников" станет "Тампа-Бэй Лайтнинг".

Шайба Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Рейнджерс".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET