Шайба Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Рейнджерс"

На счету форварда пять очков в 12 матчах плей-офф НХЛ.

"Каролина" одержала победу над "Рейнджерс" со счетом 3:1 в матче второго раунда Кубка Стэнли. Игра прошла на "Пи-Эн-Си-Арене" в Роли.

Форвард "Каролины" Андрей Свечников признан второй звездой матча. Россиянин отметился заброшенной шайбой в третьем периоде. Она стала первой для игрока в серии с "Рейнджерс". Всего на счету Свечникова в нынешнем плей-офф НХЛ 5 (4+1) очков в 12 матчах.

"Каролина" повела в серии с "Рейнджерс" - 3:2. Шестой матч состоится 29 мая.

Ранее мы сообщали, что два очка Тарасенко помогли "Сент-Луису" обыграть "Колорадо".

Видео: YouTube / SPORTSNET