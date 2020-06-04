Два очка Тарасенко помогли "Сент-Луису" обыграть "Колорадо"

Россиянин отметился заброшенной шайбой и голевой передачей.

"Сент-Луис" обыграл "Колорадо" в овертайме со счетом 5:4 в матче второго раунда Кубка Стэнли. Игра прошла на "Болл-Арене" в Денвере.

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко поучаствовал в победе своей команды. Россиянин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Его одноклубники также заработали очки. Павел Бучневич набрал два балла, а Иван Барбашев поучаствовал в победной голевой атаке.

В нынешнем плей-офф НХЛ Владимир Тарасенко набрал 9 (6+3) очков в 11 матчах. "Сент-Луис" сократил счет в серии с "Колорадо" - 2:3. Следующая игра пройдет в ночь на 28 мая.

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Видео: YouTube / SPORTSNET