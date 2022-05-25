"Эдмонтон" одержал победу над "Калгари" в плей-офф НХЛ

"Эдмонтон" обыграл "Калгари" со счетом 5:3 в матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли. Встреча прошла на арене "Роджерс Плэйс" в Эдмонтоне.
Дублями в составе хозяев отметились Райан Ньюджент-Хопкинс и Эвандер Кейн, еще одну шайбу забросил Зак Хайман. У "Калгари" отличились Элиас Линдхольм, Микаэль Баклунд и Расмус Андерссон.
"Эдмонтон" продолжает лидировать в серии - 3:1. Следующий матч состоится в ночь на 27 мая.
Ранее мы сообщали, что "Рейнджерс" обыграл "Каролину" в плей-офф НХЛ.
Видео: YouTube / PRO Hockey
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