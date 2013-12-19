"Рейнджерс" обыграл "Каролину" в плей-офф НХЛ

Вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин сделал 30 сэйвов.

"Рейнджерс" добился победы над "Каролиной" со счетом 4:1 в матче второго раунда Кубка Стэнли. Игра прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

В составе победителей шайбами отметились Фрэнк Ватрано, Адам Фокс, Мика Зибанежад и Эндрю Копп. Единственную шайбу "Каролины" забросил Теуво Терявяйнен. Вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 30 бросов.

Клуб из Нью-Йорка сравнял счет в серии - 2:2. Следующий матч пройдет в ночь на 27 мая.

Ранее мы сообщали, что две передачи Ничушкина помогли "Колорадо" одержать победу над "Сент-Луисом".

Видео: YouTube / SPORTSNET