  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:01
24
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

"Рейнджерс" обыграл "Каролину" в плей-офф НХЛ

0 0

Вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин сделал 30 сэйвов.

"Рейнджерс" добился победы над "Каролиной" со счетом 4:1 в матче второго раунда Кубка Стэнли. Игра прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

В составе победителей шайбами отметились Фрэнк Ватрано, Адам Фокс, Мика Зибанежад и Эндрю Копп. Единственную шайбу "Каролины" забросил Теуво Терявяйнен. Вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 30 бросов.

Клуб из Нью-Йорка сравнял счет в серии - 2:2. Следующий матч пройдет в ночь на 27 мая.

Ранее мы сообщали, что две передачи Ничушкина помогли "Колорадо" одержать победу над "Сент-Луисом".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: кубок стэнли, национальная хоккейная лига, плей-офф, хк каролина харрикейнз, хк нью-йорк рейнджерс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии