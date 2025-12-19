"Тампа" обыграла "Баффало", Кучеров набрал четыре очка

Россиянин был признан второй звездой матча.

"Тампа" одержала победу над "Баффало" в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Бенчмарк Интернейшнл-Арене" в Тампе.

Форвард "Тамы" Никита Кучеров был признан второй звездой матча. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей. Он также помог отличиться Оливеру Бьеркстранду, Даррену Рэддишу и Джейку Гюнцелю. "Тампа" продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 76 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел в составе "Тампы" 50 матчей, забросил 29 шайб и отдал 61 голевую передачу. Россиянин идет на третьем месте в гонке бомбардиров чемпионата.

Видео: YouTube / NHL