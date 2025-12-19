Шайба Сергачева принесла "Юте" победу над "Ванкувером"

Защитник набрал 38 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Юта" одержала разгромную победу над "Ванкувером" со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Дельта-центр" в Солт-Лейк-Сити.

Защитник "Юты" Михаил Сергачев принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил третью шайбу в ворота гостей в середине второго периода. "Юта" идет на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 62 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Михаил Сергачев провел в составе "Юты" 56 матчей, забросил девять шайб и отдал 29 голевых передач. Россиянин идет на пятом месте среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

Видео: YouTube / SPORTSNET