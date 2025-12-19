Четыре очка Михеева помогли "Чикаго" одолеть "Сан-Хосе"

Россиянин был признан второй звездой матча.

"Чикаго" добился разгромной победы над "Сан-Хосе" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Юнайтед-центр" в Чикаго.

Нападающий "Чикаго" Илья Михеев был признан второй звездой матча. Россиянин стал автором пятой заброшенной шайбы в ворота гостей. Он также помог отличиться Сэму Ринзелу и дважды Райану Донато. "Чикаго" идет на 12-м месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 53 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Илья Михеев провел в составе "Чикаго" 51 матч, забросил 11 шайб и отдал 12 голевых передач. Россиянин идет на шестом месте среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

Ранее дубль Капризова принес "Миннесоте" победу над "Монреалем".

Видео: YouTube / NHL