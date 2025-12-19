Дубль Капризова принес "Миннесоте" победу над "Монреалем"

Форвард был признан первой звездой матча.

"Миннесота" одержала победу над "Монреалем" в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Гранд Казино Арене" в Сент-Поле.

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов был признан первой звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота гостей. Он забросил вторую шайбу в овертайме и принес команде победу. "Миннесота" идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 76 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел за "Миннесоту" 57 матчей, забросил 32 шайбы и отдал 37 голевых передач. Россиянин идет на седьмом месте в гонке бомбардиров чемпионата.

Видео: YouTube / NHL