Дубль Капризова принес "Миннесоте" победу над "Монреалем"

"Миннесота" одержала победу над "Монреалем" в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Гранд Казино Арене" в Сент-Поле.
Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов был признан первой звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота гостей. Он забросил вторую шайбу в овертайме и принес команде победу. "Миннесота" идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 76 очков.
В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел за "Миннесоту" 57 матчей, забросил 32 шайбы и отдал 37 голевых передач. Россиянин идет на седьмом месте в гонке бомбардиров чемпионата.
Ранее мы сообщали, что шайба Никишина помогла "Каролине" обыграть "Лос-Анджелес".
Видео: YouTube / NHL
