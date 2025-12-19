Шайба Никишина помогла "Каролине" обыграть "Лос-Анджелес"

Защитник был признан третьей звездой матча.

"Каролина" одержала победу над "Лос-Анджелесом" в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Леново Центр" в Роли.

Защитник "Каролины" Александр Никишин был признан третьей звездой матча. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей. "Каролина" идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 74 очка. Столько же набрал лидер таблицы, "Тампа".

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Никишин провел в составе "Каролины" 54 матча, забросил семь шайб и отдал 15 голевых передач. Россиянин идет на 11 месте среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

Ранее мы сообщали, что четыре очка Кучерова принесли "Тампе" победу над "Бостоном".

