Четыре очка Кучерова принесли "Тампе" победу над "Бостоном"

Форвард был признан первой звездой матча.

"Тампа" обыграла "Бостон" в серии буллитов со счетом 6:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на стадионе "Реймонд Джеймс" в Тампе.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров был признан первой звездой матча. Россиянин забросил пятую шайбу в ворота гостей. Он также помог отличиться Брэндону Хагелю, Даррену Рэддишу и Нику Полу. "Тампа" продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 74 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 49 матчей, забросил 29 шайб и отдал 58 голевых передач. Россиянин идет на третьем месте в списке лучших бомбардиров чемпионата.

Ранее мы сообщали, что "Миннесота" одержала победу над "Калгари", Капризов набрал два очка.

Видео: YouTube / NHL