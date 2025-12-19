"Миннесота" одержала победу над "Калгари", Капризов набрал два очка

Нападающий идет на седьмом месте в гонке бомбардиров НХЛ.

"Миннесота" обыграла "Калгари" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Гранд Казино Арене" в Сент-Поле.

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов помог своей команде добиться победы. Россиянин стал автором четвертой шайбы в пустые ворота гостей. Он также помог отличиться Даниле Юрову. "Миннесота" идет на втором месте турнирной таблицы Западной конференции. Команда набрала 72 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел за "Миннесоту" 55 матчей, забросил 29 шайб и отдал 37 голевых передач. Россиянин идет на седьмом месте в гонке бомбардиров чемпионата.

Видео: YouTube / NHL