Дубль Свечникова принес "Каролине" победу над "Ютой"

Россиянин был признан второй звездой матча.

"Каролина" одержала победу над "Ютой" со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Леново Центр" в Роли.

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников был признан второй звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота гостей, а также оформил ассист на Шейна Гостисбера. "Каролина" идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 71 очко.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Свечников провел в составе "Каролины" 53 матча, забросил 20 шайб и отдал 26 голевых передач. Россиянин идет на втором месте среди игроков команды по очкам в чемпионате.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Виннипег".

Видео: YouTube / NHL