Гол и передача Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Виннипег"

"Тампа" обыграла "Виннипег" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Бенчмарк Интернейшнл-Арене" в Тампе.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров помог своей команде добиться победы. Россиянин забросил четвертую шайбу в пустые ворота гостей. Он также отметился голевой передачей на Янни Гурда. "Тампа" лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 72 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел в составе "Тампы" 48 матчей, забросил 27 шайб и отдал 55 голевых передач. Россиянин идет на третьем месте в гонке бомбардиров чемпионата.

Видео: YouTube / SPORSNET