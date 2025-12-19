Гол и передача Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Виннипег"

"Тампа" обыграла "Виннипег" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Бенчмарк Интернейшнл-Арене" в Тампе.
Нападающий "Тампы" Никита Кучеров помог своей команде добиться победы. Россиянин забросил четвертую шайбу в пустые ворота гостей. Он также отметился голевой передачей на Янни Гурда. "Тампа" лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 72 очка.
В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел в составе "Тампы" 48 матчей, забросил 27 шайб и отдал 55 голевых передач. Россиянин идет на третьем месте в гонке бомбардиров чемпионата.
Ранее мы сообщали, что две передачи Зуба помогли "Оттаве" одержать победу над "Колорадо".
Видео: YouTube / SPORSNET
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все