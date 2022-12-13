Первый испытательный полет корабля Starship вновь отложили

Ранее Илон Маск говорил о том, что не рассчитывает на успех запуска ракеты в Техасе.

Первый испытательный полет корабля Starship вновь отложен. Об этом рассказали представители американской компании-оператора SpaceX. Известно, что с аппаратом произошла внештатная ситуация спустя три минуты после старта. Очевидцы уточнили, что ракету стало "крутить", а первая ступень не смогла отделиться. Далее ракета взорвалась и загорелась. Запуск состоялся в 16:28 вечера 20 апреля по московскому времени с площадки, расположенной в Техасе.

Напомним, что первый испытательный полет корабля должен был состояться еще 17 апреля, но его пришлось перенести по техническим причинам. В ходе своего первого взлета Starship должен поднятся на высоту около 234 километров над поверхностью планеты, затем - совершить почти полный облет Земли, после чего упасть в Тихий океан в 225 километрах от побережья Гавайев. Первая ступень ракеты (Super Heavy), после отделения от ракеты-носителя должна была приводниться в акватории Мексиканского залива, в 32 километрах от места старта. накануне сегодняшнего дня основатель компании Илон Маск писал в социальных сетях о том, что не рассчитывает на успех миссии. Он назвал двигатели самой уязвимой частью конструкции ракеты.

NASA намерено отправить астронавтов на Луну в 2025 или 2026 году.

Фото и видео: SpaceX