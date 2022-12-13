NASA намерено отправить астронавтов на Луну в 2025 или 2026 году

Билл Нельсон рассказал о том, что на естественный спутник Земли впервые ступит женщина-астронавт.

Два американских астронавта могут высадиться на поверхность Луны в конце 2025 или начале 2026 года в рамках миссии Artemis-3 ("Артемида"). Соответствующей информацией с журналистами поделился руководитель местного Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон. Чиновник выступил на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США. Эксперт пояснил законодателям, что в рамках данной программф на поверхность естественного спутника планеты впервые в истории может вступить женщина-астронавт.

В конце 2025 года или в начале 2026 года мы отправим экипаж из четырех человек на орбиту Луны. Они состыкуются с посадочным модулем SpaceX, и двое из четырех человек высадятся для шестидневной миссии на поверхности. Билл Нельсон, глава NASA

Билл Нельсон напомнил, что NASA недавно объявило имена экипажа миссии Artemis 2. В состав программы вошли американские астронавты Кристина Кук, Виктор Гловер и Рейд Уайзмен, а также канадский представитель Джереми Хансен. По планам NASA, специалисты совершат полет вокруг Луны в ноябре 2024 года. Далее еще около года потребуется для подготовку Artemis-3.

В NASA опровергли сообщения украинских властей о падении космического спутника под Киевом.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News