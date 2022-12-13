В NASA опровергли сообщения украинских властей о падении космического спутника под Киевом

NASA следит за ситуацией вместе с Минобороны США.

В американском национальном центре по изучению космического пространства и аэронавтике заявили о том, что украинские сообщения о падении американского спутника в небе над Киевом недостоверны,так как аппарат все еще остается на околоземной орбите. Ранее местные СМИ заметили, что руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко связал вспышку в небе над столицей с падением на поверхность космического спутника НАСА. Ранее глава президентского офиса Андрей Ермак написал в социальных сетях о том, что вспышки в небе являются работой противовоздушной обороны Украины. Однако позже чиновник удалил этот пост.

Мы отслеживаем спутник НАСА под названием RHESSI,… который в настоящее время остается на орбите. сотрудник NASA

Эксперт пояснил, что по текущему вопросу NASA сотрудничает совместно с Пентагоном. Предположительно, космический аппарат должен был войти в атмосферу Земли около 20:50 по восточному времени 19 апреля (03:50 утра 20 апреля по времени Москвы) с возможным отклонением на один час в большую или меньшую сторону. При этом риск причинение вреда Земле оценивается как низкий.

NASA планирует к 2027 году испытать ядерный ракетный двигатель для полетов на Марс.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье, BAZA