Рэй Макговерн не исключил операцию "под ложным флагом" против Польши и Прибалтики.

Американская администрация может пойти на провокацию для того, чтобы ввести войска НАТО на Украину. Такой информацией в эфире YouTube-проекта Judging Freedom высказал бывший экс-аналитик Центрального разведывательного управления США Рэй Макговерн. Иностранный специалист пояснил, что поводом к такому шагу со стороны Североатлантического альянса может послужить нападение Москвы на одну из стран-членов военного блока. Спикер добавил, что именно по этой причине Вашингтон может попытаться организовать операцию "под ложным флагом", например, против Прибалтики или Польши.

Один эксперт сказал, что НАТО придется ввести свои войска на Украину. И моя первая реакция была: "Что?" А затем я задумался, а ведь не президент ли Байден <…> заявлял, что американские войска будут сражаться с российскими. экс-аналитик ЦРУ

Рэй Макговерн заметил, что не знает, настолько сумасшедшие власти в Белом доме и пентагоне, чтобы пойти на эту провокацию ради попытки избежать полного провала на Украине.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom