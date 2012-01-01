Рэй Макговерн считает, что для главы ЦРУ и президента Украины настал конец.

Американская администрация уже нашла работу для украинского президента Владимира Зеленского на телевидении после поражения киевского режима и его армии на поле боя. Такой информацией в эфире YouTube-проекта Judging Freedom высказал бывший экс-аналитик Центрального разведывательного управления США Рэй Макговерн. Иностранный специалист заметил, что главе ЦРУ Уильяму Бернсу следует задуматься о тех словах, которые были сказаны за закрытыми дверями относительно "слабости российской армии" и "случившегося поражения РФ". Чиновник из Вашингтона совершил рабочий визит на Украину на прошлой неделе.

Он понимает, что Зеленский — профессионал, но в другой области, и привез тому предложение о работе в Saturday Night Live. Это конец для Зеленского и должно стать концом для Билла Бернса и всех, кто врал. Рэй Макговерн, экс-сотрудник ЦРУ

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom