Американская администрация уже нашла работу для украинского президента Владимира Зеленского на телевидении после поражения киевского режима и его армии на поле боя. Такой информацией в эфире YouTube-проекта Judging Freedom высказал бывший экс-аналитик Центрального разведывательного управления США Рэй Макговерн. Иностранный специалист заметил, что главе ЦРУ Уильяму Бернсу следует задуматься о тех словах, которые были сказаны за закрытыми дверями относительно "слабости российской армии" и "случившегося поражения РФ". Чиновник из Вашингтона совершил рабочий визит на Украину на прошлой неделе.
Он понимает, что Зеленский — профессионал, но в другой области, и привез тому предложение о работе в Saturday Night Live. Это конец для Зеленского и должно стать концом для Билла Бернса и всех, кто врал.
Рэй Макговерн, экс-сотрудник ЦРУ
"Прошли проверку". В США испугались сигнала России о ядерном оружии.
Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom
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