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"Позвали на работу". В США рассказали о необычном предложении для Зеленского

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Рэй Макговерн считает, что для главы ЦРУ и президента Украины настал конец.

Американская администрация уже нашла работу для украинского президента Владимира Зеленского на телевидении после поражения киевского режима и его армии на поле боя. Такой информацией в эфире YouTube-проекта Judging Freedom высказал бывший экс-аналитик Центрального разведывательного управления США Рэй Макговерн.  Иностранный специалист заметил, что главе ЦРУ Уильяму Бернсу следует задуматься о тех словах, которые были сказаны за закрытыми дверями относительно "слабости российской армии" и "случившегося поражения РФ". Чиновник из  Вашингтона совершил рабочий визит на Украину на прошлой неделе.

Он понимает, что Зеленский — профессионал, но в другой области, и привез тому предложение о работе в Saturday Night Live. Это конец для Зеленского и должно стать концом для Билла Бернса и всех, кто врал.

Рэй Макговерн, экс-сотрудник ЦРУ

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom

Теги: владимир зеленский, рэй макговерн, цру
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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