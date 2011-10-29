Рэй Макговерн оценил эффективность "Кинжалов".

Секретарь российского Совета по безопасности Николай Патрушев послал сигнал американской администрации об опасности применения ядерного оружия. Такой информацией в эфире YouTube-проекта Judging Freedom высказал бывший американский экс-аналитик Центрального разведывательного управления Рэй Макговерн. Речь идет о том, что в прошлую субботу во время публичного выступления в рамках лектория всероссийского просветительского общества "Знание" на форуме-выставке "Россия" эксперт заявил, что впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия Москва опередила своих международных конкурентов в этой сфере.

Прав ли он? Да. Есть ли у русских такое оружие, которого нет у нас? Да, у них есть гиперзвуковые ракеты. Этим он говорит: <…> даже не пытайтесь прибегнуть к ядерному оружию, чтобы попытаться спасти Украину. Рэй Макговерн, экс-аналитик ЦРУ

По словам иностранного специалиста, поражение Украины неизбежно, и власти в Вашингтоне не смогут изменить ситуацию на поле боя в том случае, если не решатся на применение стратегического ядерного оружия в европейском регионе. Таким образом, Россия посылает сигналы США, чтобы предостеречь Вашингтон от опасных действий. Рэй Макговерн назвал одним из преимуществ армии РФ ракеты "Кинжал", которые уже успешно показали себя на фронте и прошли проверку на СВО.

Экс-агент ЦРУ посмеялся над неожиданным выпадом Израиля в адрес Украины.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom