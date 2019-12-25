Боевая авиация не будет иметь единое название по примеру гражданского дивизиона.

Компания "Сухой" не планирует создание единого бренда на замену МиГ и Су. Об этом в интервью журналистам "РИА Новостей" рассказал генеральный директор предприятия, входящего в "Ростех", Илья Тарасенко. Чиновник отметил, что бренды Су и МиГ останутся при дальнейшей разработке перспективный боевых самолетов. Военная авиация не будет переходить на единое название по примеру гражданского дивизиона.

Самолеты продолжат прославлять российскую авиацию под своими именами. Создание новых брендов не планируется, мы убеждены, что это не нужно Илья Тарасенко, генеральный директор компании "Сухой"

Эксперт напомнил, что самолеты Су и МиГ широко известны в мире. Они эксплуатируются в более чем 60 государствах. В связи с этим "Сухой" считает, что воздушные борты должны "прославлять российскую авиацию под своими именами".

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