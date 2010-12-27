"Субботник" в петербургской подземке будет идти до конца октября

Метрополитен присоединился к месячнику по благоустройству

Сотрудники метрополитена продолжают осенний месячник по благоустройству, пишет пресс-служба петербургской подземки. 19 октября, в день общегородского субботника, метро тоже проводило уборку под землей. В ней участвовали представители всех подразделений метро.

Наводить порядок метрополитеновцы будут до конца октября. К зиме подготовят фасады зданий, парапеты подземных выходов со станций, а также помещения электродепо и другие территории.

Ранее в метрополитене раскрыли тайну стеклянных будок на "Спасской".

Фото: Piter.TV