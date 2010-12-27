Они предназначены для сотрудников, которые осматривают приезжающий состав.

В пятницу, 18 октября, в метрополитене раскрыли тайну стеклянных будок на "Спасской". Об том, для чего они нужны рассказали в ГУП "Петербургский метрополитен".

Как оказалось, такие будки установлены на каждой конечной станции. В ведомстве рассказали , что они предназначены для сотрудников, которые осматривают приезжающий состав.

Ранее мы сообщали о том, что горожане сообщили в соцсетях, что новая станция метро "Дунайская" дала течь. В пресс-службе петербургского метрополитена прокомментировали Piter.TV эту ситуацию.

Фото:Piter.TV