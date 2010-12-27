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В Петербурге завершился общегородской субботник
Сегодня, 16:40
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В Петербурге завершился общегородской субботник

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Губернатор поблагодарил активных горожан за помощь.

Петербургский губернатор Александр Беглов поблагодарил петербуржцев за участие в сегодняшнем общегородском субботнике. Пост об этом он выложил на своей странице "ВКонтакте".

В Дне благоустройства 19 октября приняли участие работники жилищно-коммунального хозяйства, представители власти и сами петербуржцы всех возрастов. Уборку наводили во всех районах города, преимущественно во дворах, в зеленых зонах, парках, на больших мемориалах. В каждом "субъекте" города желающим выдавали нужный инвентарь.

Некоторые горожане превратили уборку в экозабеги, квесты и игры, участники таких соревнований на сбор листвы и мусора получали приятные призы за лидерство.

А задолго до субботника нераводушные петербуржцы отмыли мозаичную детскую площадку "Морское дно".

Фото: Общественный Совет Калининского района СПб / ВКонтакте

Теги: благоустройство, субботник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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