Колпинская молодежь совершит забег в формате плоггинга

Небольшой экомарафон состоится 19 октября.

В День благоустройства, 19 октября, молодежь Колпинского района пробежит масштабный экологический забег в формате плоггинг, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Плоггинг – популярное экодвижение, зародившееся в Швеции. Его суть в совмещении бега с уборкой территории. Поднимать мусор во время пробежки – не только дополнительная полезная нагрузка на мышцы, но и помощь природе. Движение уже широко распространилось по миру и постепенно находит сторонников в России.

В Петербурге такой экозабег будет уже третьим и пройдет в трех муниципальных образованиях района – Колпино, поселках Металлострое и Понтонный. Участниками станут около 100 ребят. Присоединиться еще можно: главные атрибуты экобегуна – перчатки, мусорный пакет и удобные кроссовки.

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Фото: recyclemag.ru