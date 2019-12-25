Молодежь Колпинского района проведет экозабег в формате плоггинг

Мероприятие пройдет в Колпино и поселках Металлострой и Понтонный.

В субботу, 13 ноября, в Колпино, поселках Металлострое и Понтонный в шестой раз проведут экозабег "Plogging KLP".

Участники очистят улицы своего района от мусора. Для участия в плоггинге необходимы удобная одежда и обувь, перчатки и плотный пакет, куда можно складывать мусор. Фотографии с мероприятия будут размещены в социальных сетях под хештегами #ploggingKLP #неРайонАэталон #экорайОН.

Мероприятие стартует в полдень в ТК "Пирамида" (Колпино), ДК им. В.В. Маяковского (Металлострой), ПМК "Дельта" (Понтонный). С маршрутами можно ознакомиться по ссылке. Отмечается, что к забегу присоединится временно исполняющая обязанности главы администрации Колпинского района Юлия Логвиненко.

На уборку района от мусора также выйдет молодежь Петродворцового района.

Фото: Pexels