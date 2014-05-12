Молодежь Петродворцовго района проведут эко-субботник

Акция "Чистый берег" начнётся с викторины, в которой ребятам предстоит ответить на вопросы по раздельному сбору бытовых отходов, способам их утилизации и переработки.

В субботу, 12 ноября, молодые воспитанники, специалисты и волонтеры Подростково-молодёжного центра Петродворцового района выйдут на эко-субботник. Участники акции "Чистый берег" сначала проверят свои знания о переработке мусора, а затем уберут берег Красного пруда в Ломоносове. Всех желающих также приглашают ответить на вопросы по раздельному сбору бытовых отходов, способам их утилизации и переработки.

В этот же день пройдет акция "Мусор, тебе крышка!" – от петербуржцев ждут крышки от пластиковых бутылок в контейнеры, установленные в подростково-молодёжных клубах : в Петергофе по адресу Разводная ул., д. 29; Петергофская ул., д. 13; ул. Халтурина, д.15, корпус 4; Чичеринская, д.11, корпус 4; ул. Шахматова, д. 12, корпус 3; Ботаническая ул., д.3, корпус 4; Парковая ул., д. 16; в Стрельне по адресу Санкт-Петербургское шоссе, д. 69, а в Ломоносове по адресу Александровская, д.38 б; ул. Победы, д.20, корпус 2. Собранный пластик отправят на переработку.

Экологические акции в Петродворцовом районе проходят регулярно и всегда собирают много участников – приходят целыми семьями, приводят друзей. заместитель главы администрации Петродворцового района Елена Щербина

Ранее мы писали, что до 10 ноября горожане оценивали качество уборки в своих районах.

Фото: ПМЦ Петродворцового района / ВК