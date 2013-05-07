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Петербуржцы до 10 ноября могут оценить качество уборки в своих районах
Сегодня, 14:37
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Петербуржцы до 10 ноября могут оценить качество уборки в своих районах

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Город активно убирался в течение октября.

Петербуржцы могут оценить качестве уборки в своем районе. Для этого до вечера 10 ноября нужно пройти онлайн-опрос на странице комитета по благоустройству. 

В опросе всего два вопроса: ваш район проживания и оценка уборки. Переголосовать будет нельзя.

Мнение жителей спрашивают два раза в год – по итогам осеннего и весеннего месячников по благоустройству. Он проходил в городе в октябре. План удалось выполнить, однако общегородской субботник не состоялся.

Ранее стало известно о том, что петербургским дворникам запретили использовать воздуходувы для уборки листьев возле домов. 

Фото: комитет по благоустройству

Теги: благоустройство, качество уборки, опрос
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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