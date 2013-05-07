Петербуржцы до 10 ноября могут оценить качество уборки в своих районах

Город активно убирался в течение октября.

Петербуржцы могут оценить качестве уборки в своем районе. Для этого до вечера 10 ноября нужно пройти онлайн-опрос на странице комитета по благоустройству.

В опросе всего два вопроса: ваш район проживания и оценка уборки. Переголосовать будет нельзя.

Мнение жителей спрашивают два раза в год – по итогам осеннего и весеннего месячников по благоустройству. Он проходил в городе в октябре. План удалось выполнить, однако общегородской субботник не состоялся.

Ранее стало известно о том, что петербургским дворникам запретили использовать воздуходувы для уборки листьев возле домов.

Фото: комитет по благоустройству