Петербуржцы до 10 ноября могут оценить качество уборки в своих районах

Петербуржцы могут оценить качестве уборки в своем районе. Для этого до вечера 10 ноября нужно пройти онлайн-опрос на странице комитета по благоустройству.
В опросе всего два вопроса: ваш район проживания и оценка уборки. Переголосовать будет нельзя.
Мнение жителей спрашивают два раза в год – по итогам осеннего и весеннего месячников по благоустройству. Он проходил в городе в октябре. План удалось выполнить, однако общегородской субботник не состоялся.
Ранее стало известно о том, что петербургским дворникам запретили использовать воздуходувы для уборки листьев возле домов.
Фото: комитет по благоустройству
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