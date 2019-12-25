В Петербурге подвели итоги осеннего месячника по благоустройству

Городской субботник пришлось отменить из-за нерабочих дней.

Во вторник, 9 ноября, в пресс-службе жилищного комитета рассказали Piter.tv об итогах осеннего месячника по благоустройству. Несмотря на нерабочие дни, все запланированные мероприятия по приведению дворов в порядок удалось выполнить, кроме городского субботника.

Ежедневно около 6 тыс. дворников, 650 машин и более 2,3 тыс. единиц средств малой механизации рабтали на благо города. Удалось убрать 81,9 миллиона квадратных метров, из них 55,3 миллиона – это земли общего пользования, 22,5 миллиона – территории домовладений. Также обрезано 7 678 деревьев, подрезано 8 028 кустарников, отремонтировано и покрашено 311 детских площадок и 108 спортивных площадок.

За октябрь также удалось вымыть 6 657 окон в парадных, 1 180 – отремонтировать. Покрашено и отремонтировано 1 587 дверей, отремонтировать 2 384,2 погонных метра водосточных труб, 6 432 погонных метров ограждений и 587 скамеек. Также в порядок привели 293 контейнерные площадки, очистили от рекламы фасады и удалили граффити.

Выполнение плана провели по 317 адресам, а все замечания устранили либо сразу, либо в течение суток. Отмечается, что специалисты подготовили 37,9 тысячи тонн противогололедных материалов.

Также в 18 районах провели смотр техники к зиме.

Фото: Piter.tv