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В Приморском районе прошел смотр готовности уборочной техники к зиме
Сегодня, 14:58
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В Приморском районе прошел смотр готовности уборочной техники к зиме

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На смотр представили 59 единиц техники.

В среду, 27 октября, в Приморском районе Петербурга провели смотр 59 единиц уборочной техники, представленной от четырех районных жилкомсервисов, четыре аварийные бригады в полной комплектации для оперативного устранения коммунальных аварий в домах, сообщили в пресс-службе администрации района.

По словам заместителя главы района Артема Ульяновича, смотр проводят, чтобы оценить готовность техники к зиме, проверки профессиональных навыков водителей. По мнению чиновника, смотр является "маленьким праздником" для тех, кто ежедневно выходит на улицы района, и каждый день поддерживает чистоту и порядок.

На Богатырском проспекте выставили тракторы, снегоуборочные машины и пескоразбразгиватели. Водители тракторов продемонстрировали навыки профессионального вождения на время.

Ранее мы писали, что в Купчино проверили технику в преддверии холодов.

Фото: Piter.tv

Теги: подготовка к зиме, приморский район, уборочная техника
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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