В Приморском районе прошел смотр готовности уборочной техники к зиме

На смотр представили 59 единиц техники.

В среду, 27 октября, в Приморском районе Петербурга провели смотр 59 единиц уборочной техники, представленной от четырех районных жилкомсервисов, четыре аварийные бригады в полной комплектации для оперативного устранения коммунальных аварий в домах, сообщили в пресс-службе администрации района.

По словам заместителя главы района Артема Ульяновича, смотр проводят, чтобы оценить готовность техники к зиме, проверки профессиональных навыков водителей. По мнению чиновника, смотр является "маленьким праздником" для тех, кто ежедневно выходит на улицы района, и каждый день поддерживает чистоту и порядок.

На Богатырском проспекте выставили тракторы, снегоуборочные машины и пескоразбразгиватели. Водители тракторов продемонстрировали навыки профессионального вождения на время.

Ранее мы писали, что в Купчино проверили технику в преддверии холодов.

Фото: Piter.tv