Победа Йотовой в Болгарии может повлиять на отношения страны с Россией

Эксперт объяснил, почему часть болгар поддержала курс на диалог с Россией.

Победа Илияны Йотовой во втором туре президентских выборов в Болгарии может создать условия для развития диалога с Россией. При этом новый глава государства намерена сохранять европейскую ориентацию страны. Перспективы отношений двух государств оценил директор Центра развития профессиональных компетенций "Карьера" Президентской академии в Санкт-Петербурге Андрей Зарецкий, пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

По итогам голосования 1 ноября Йотова получила 57,69% голосов. Ее соперник, бывший временный премьер-министр Андрей Гюров, набрал 39,36%. Еще 2,96% избирателей не поддержали ни одного кандидата. Гюров признал поражение и поздравил оппонентку с победой.

Йотова начинала карьеру в политической журналистике, затем занимала руководящие позиции в Болгарской социалистической партии и представляла страну в Европарламенте. С 2017 года она была вице-президентом при Румене Радеве, а в январе 2026-го после досрочного ухода главы государства стала исполнять обязанности президента. Йотова стала первой женщиной на этом посту в Болгарии.

Андрей Зарецкий считает, что у России и Болгарии есть потенциал для сотрудничества благодаря длительным историческим связям. По его мнению, в перспективе страны могут реализовать совместные проекты, направленные на развитие обеих сторон.

Одной из ключевых тем предвыборной кампании стала внешняя политика, в том числе конфликт между Россией и Украиной. Йотова выступает за дипломатическое урегулирование с участием Москвы и Киева. Она также критически относится к дальнейшему расширению военной помощи Украине, считая, что увеличение поставок вооружений не способствует прекращению боевых действий.

При этом политик поддерживает сохранение европейского курса Болгарии. По оценке Зарецкого, Йотова сможет сочетать стремление к диалогу с Россией с ориентацией на Евросоюз. Эксперт полагает, что такую позицию могут поддержать и другие представители исполнительной власти.

Зарецкий отмечает, что Йотова прежде всего должна руководствоваться национальными интересами Болгарии. По его словам, развитие отношений с Россией может отвечать интересам страны, несмотря на наличие политических сил, выступающих против такого сближения.

В то же время оппозицию в Болгарии нельзя назвать слабой. Андрей Гюров выступает за продолжение поддержки Украины, а также укрепление отношений с НАТО и Евросоюзом. Результаты второго тура показали, что значительная часть избирателей поддержала именно Йотову.

Болгария является парламентской республикой, поэтому полномочия президента ограничены. Однако, как отмечает эксперт, на позиции страны во внешней политике может влиять и единство взглядов руководителей государства. Зарецкий указывает на близость политических позиций Йотовой и премьер-министра Румена Радева, ранее занимавшего президентский пост.

По мнению собеседника издания, отношения Москвы и Софии будут зависеть не только от решений болгарского руководства, но и от общей ситуации в Европе. Он также напомнил о давних исторических, культурных и религиозных связях двух стран, которые могут стать основой для дальнейшего сотрудничества.

Зарецкий считает, что результаты выборов свидетельствуют о сохранении исторической памяти у части болгарских избирателей. По его словам, они помнят о связях двух государств и поддерживают возможность сближения. При этом эксперт связывает голоса, отданные за Гюрова, в том числе с приверженностью части населения европейской интеграции.

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Фото: Piter.TV