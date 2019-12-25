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В Купчино проверили технику в преддверии холодов
Сегодня, 11:54
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В Купчино проверили технику в преддверии холодов

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Управляющие компании представили в технически исправном и надлежащем состоянии несколько десятков единиц специализированной техники с установленным сезонным оборудованием.

На площадке у дома 89 по улице Бухарестской прошел смотр готовности уборочной и специализированной техники к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 годов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

Управляющие компании представили в технически исправном и надлежащем состоянии несколько десятков единиц специализированной техники с установленным сезонным оборудованием. Смотр проводился при участии представителей Гостехнадзора Санкт-Петербурга, Жилкома, Государственной технической инспекции, администрации Фрунзенского района.

По словам главы администрации Фрунзенского района Константина Серова, зимой в районе будут работать более 60 единиц тяжелой техники. Также было увеличено количество средств малой механизации до 137 единиц. За чистотой района будут следить более 400 дворников.

Осенний снег накрыл Петербург и Ленобласть утром 19 октября.

Фото: пресс-служба администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Теги: зима, купчино, техника
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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